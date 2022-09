, dove da anni la parola progettualità fa spesso rima con risultati e che in questo primo scorcio di stagione sta regalando prestazioni oltre ogni aspettativa pure in, dopo il successo di misura sul Bayer Leverkusen e la roboante vittoria di ieri al Do Dragao: dunqueLa cessione da record (35 milioni di euro) del nuovo talento del Milan ha avuto l'effetto di portare in cassa denaro fresco da reinvestire prontamente su nuovi talenti da allevare e crescere come future plusvalenze, senza intaccare il potenziale tecnico del gruppo allenato da Carl Hoefkens.- Insieme a De Ketelaere, hanno salutato Bruges altre dui gioielli come Nsoki e Openda tra gli altri eSe il primo è un nome ormai noto anni nel panorama internazionale,nell'individuare giocatori che hanno impiegato pochissimo tempo ad adattarsi ad una nuova realtà - con le pressioni che derivano da giocare in una tradizionale frequentatrice dei salotti buoni del calcio europeo - e a ripagare la fiducia.e della capacità di riconoscere ed individuare certi diamanti grezzi prima degli altri:prima di virare su Vranckx,e dominatore in mezzo al campo,e fatto fruttare una volta di più gli insegnamenti del professor Xavi nei suoi mesi di apprendistato in prima squadra. Tanto da arrivare ad attirare l'attenzione del ct della Spagna Luis Enrique.della competizione alle spalle di un certo Ansu Fati. Dalla "gavetta" allo Stabaek, con cui si è tolto la soddisfazione di attaccare il record di gol più precoce in Eliteserien di Odegaard, alle notti di Champions passando per il palcoscenico della Youth League,. La forza delle idee. Ben più di uno slogan in casa Bruges, dove da anni la parola progettualità fa spesso rima con risultati. Ora anche in Champions League.