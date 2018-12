La Lazio vuole tornare a vincere, a cominciare dalla prossima partita di domani contro la Sampdoria. Ma nell'ambiente Lazio fioccano le polemiche nei confronti delle parole del presidente dell’AIA Nicchi, che si è scusato dell’errore commesso da Rocchi nell'ambito del match tra Roma e Inter. Il Comitato Consumatori Lazio attraverso un comunicato ha voluto dire la sua sulla questione: "Il Comitato Consumatori Lazio ha preso atto con estremo stupore del tenore e della tempistica con cui il Presidente dell’AIA, Sig. Marcello Nicchi, si sia precipitato ad ammettere l’asserito errore “inconcepibile” commesso dalla classe arbitrale nell’applicazione del protocollo Var nel corso del match Roma-Inter disputatosi domenica scorsa. Quel che sorprende e si ritiene assolutamente inaccettabile non è tanto e non solo la circostanza che il numero uno della classe arbitrale si sia sentito in dovere di entrare nel merito e di scusarsi pubblicamente con la società giallorossa, ma, piuttosto, la palese disparità di trattamento da questi posta in essere rispetto ad altre società che, dall’introduzione del Protocollo Var, hanno subito errori più o meno analoghi o addirittura più evidenti. Più in particolare, invero, il Comitato Consumatori Lazio stigmatizza con estrema fermezza come nella scorsa stagione, a fronte di continui, reiterati e gravissimi errori commessi dalla classe arbitrale nei confronti della S.S. Lazio, il Presidente degli Arbitri si sia viceversa precipitato a chiarire, altrettanto pubblicamente, come non fosse un suo compito istituzionale quello di giudicare errori ascrivibili ad eventuali episodi di campo".