appena creata e la vittoria conquistata da parte dell'Uefa sui 12 club ribelli,All'ordine del giornoma inevitabilmente tra i temi d'attualità si parla anche della reazione alla nascita del progetto di Perez e Agnelli.dopo la rinuncia di Bilbao e Dublino per non poter garantire la presenza di tifosi negli stadi.​la UEFA ha deciso di non prendere sanzioni sportive nei confronti dei 12 club interessati dal progetto Superlega. Ulteriori azioni verranno valutate in futuro.​- Il presidente Ceferin ha escluso sanzioni per i 12 club ribelli ma l’Uefa potrebbe ricorrere a un giudizio eticoNessun problema per la Germania, la cui città di riferimento per l'Europeo è stata confermata dal Comitato Esecutivo UEFA.- Bilbao perde gli Europei, ma la Spagna recupera con Siviglia: annuncio che arriva dall’account di Zibi Boniek, vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo della UEFA.Dublino rinuncerà in via definitiva alle sue gare per gli Europei, che peròpronta ad accoglierle: Secondo le ultime indiscrezioni, sarà invece San Pietroburgo a vedere raddoppiate le partite in programma,come chiesto a gran voce dagli altri club:della manifestazione.