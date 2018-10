Il bilancio della Roma regala alcune sorprese. Come ogni società quotata in Borsa, i giallorossi hanno pubblicato la relazione sull'esercizio 2017/18 dal quale si evincono notizie interessanti relative alle spese per il calciomercato. A catturare l'attenzione è sempre la voce commissioni e a farla da padrone è Mino Raiola: al potente procuratore vanno 4 milioni per l'arrivo di Justin Kluivert dall'Ajax, un altro milione invece per Luca Pellegrini.



Oltre un milione complessivo di commissioni per gli acquisti di Coric, Pastore e Zaniolo, ma a spiccare è il nome di Maxime Gonalons: ora in prestito dal Siviglia, il francese è arrivato dal Lione per 5 milioni di euro e il suo agente ha incassato 3 milioni di commissioni.