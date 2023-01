Si sa, gennaio è tempo di mercato, nuovi acquisti e cessioni e il presidente della Fiorentina,Nuovo colpo in arrivo? No, di mezzo in questo caso non ci sono giocatori. Commisso è stato ripreso mentre era al supermercato a fare la spesa.​Più che nuovi acquisti però, i tifosi della Fiorentina sperano di non veder partire Nico Gonzalez, su cui il Leicester continua a fare pressing.