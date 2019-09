Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della questione legata al nuovo stadio e alla partnership con la fondazione Meyer, del noto ospedale pediatrico fiorentino:

"Il Meyer è stata una delle prime cose che ho visitato a Firenze, e mi ha toccato profondamente il cuore. Ho visto un ragazzo in condizioni non buone, e gli ho chiesto cosa potessi fare per lui. Lui mi ha detto che l'unica cosa che lo avrebbe fatto felice sarebbe stato trattenere Chiesa, e non potevo infrangere i sogni di un bambino. Da quel momento ho capito che non potevo cedere Federico. Stadio? Sono colpito, credevo che negli ultimi 20 anni la questione fosse arrivata ad un punto più avanzato, invece non è così. Non posso se la via non è libera, quindi serve tempo, ma non per colpa mia.

Centro sportivo? In due mesi si arriva alla decisione definitiva."