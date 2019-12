Rocco Commisso non ci sta. E' venuto a Firenze per aprire un ciclo vincente e non può digerire il momento negativo attuale. Alcune scelte sul mercato estivo non si stanno rivelando fruttifere, ecco perchè c'è l'intenzione di rinforzare la rosa nella finestra invernale. Piace molto il profilo di Davide Calabria, esterno difensivo del Milan che ha una valutazione di 15 milioni di euro. Ma non è l'unico calciatore rossonero finito nel mirino del club viola, tutti i dettagli nel nostro focus video.