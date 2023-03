Il presidente della Fiorentina Roccoè intervenuto questa mattina ad un incontro con gli studenti presso l'Università di Firenze. Queste sono le parole del patron viola riportate da Violanews: "Tutti si aspettavano che questo ricco Rocco veniva qui e comprava tutto con la sua ricchezza, ma non è così, perché pur volendo non si può fare. Ci sono di mezzo cose come il fair play finanziario, leggi europee da seguire..., forse all'estero anche di più. Fino ad oggi i debiti li ho portati in America e qui in Italia ho portato il cash"Sono tante ma fortunatamente sono una minoranza, anche se come sempre è quella si sente di più. Noi abbiamo comprato la società per 165/170 milioni, ma incluso questo e quello che è stato investito negli ultimi tre anni siamo già a quasi 400 milioni. Allo stesso tempo i ricavi non sono aumentati. Con il Covid, la prima cosa che abbiamo fatto è portare soldi dall'America per aiutare tutti gli ospedali di Firenze. Noi stiamo facendo grandi investimenti, come il, e speriamo che venga inaugurato nei prossimi mesi, quando non lo so ancora. La Fiorentina non ha mai avuto una cosa di sua proprietà e questa volta possiamo dire che finalmente l'avrà.. Tutti quelli che sono arrivati a visitarlo sono rimasti a bocca aperta.Negli altri paesi ci sono molti più ricavi rispetto all'Italia. Il problema è che qui in Italia ci sono troppi monumenti. Tutti molto belli, ma non si può fare anche dello stadio un monumento, non è giusto. Nessuno ora vuole camminare con una macchina di 30/40 anni fa. Lo stadio non me l'hanno lasciato fare qui ed è un peccato. La cosa più importante è che i ricavi si alzino. In America un biglietto per una partita può arrivare a costare anche 1000 euro,. Il Milan qualche giorno fa ha fatto sapere di aver incassato ben 9 milioni dalla sfida di Champions League contro il Tottenham, noi arriviamo ad 8 in un anno, come facciamo a competere con certe società?