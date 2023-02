C'è Juve-Fiorentina e non è mai una partita come le altre. Da quando c'è Rocco Commisso alla guida del club viola, poi, le schermaglie non sono mai mancate. Anche se, a conti fatti, proprio grazie alle operazioni con la Juve è rientrato quasi totalmente dell'investimento. Sono stati 60 i milioni previsti dall'operazione Chiesa (10 di prestito, 40 di riscatto, 10 di bonus) e altri 80 quelli dell'affare Vlahovic (70 di parte fissa più 10 di bonus). In tutto sono 140, quando per acquistare la Fiorentina ne son serviti 158.