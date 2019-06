Rocco Commisso è tornato a parlare della situazione di Federico Chiesa, l'uomo più importante della rosa della Fiorentina circondato dalle voci di mercato. Il giocatore italiano è finito nel mirino della Juventus, che ha già trovato da tempo un accordo con il suo entourage. Il cambio di proprietà del club viola, però, ha cambiato le carte in tavola. Il nuovo patron della Fiorentina, infatti, non vuole presentarsi ai nuovi tifosi con la cessione del giocatore più rappresentativo della rosa.



LE PAROLE - Commisso ha parlato a Sky Sport del futuro di Chiesa ribadendo che l'intenzione è quella di trattenerlo a Firenze: ''Ho visto la partita di ieri, Federico ha fatto un ottima partita e un grande gol. Spero che vadano in semifinale. Se resta? Io credo di sì. Come ho detto due settimane fa, se non ci sono cose che io non so resterà alla Fiorentina almeno un anno. E' cresciuto a Firenze e anche i suoi genitori vivono in città. Faremo una bella squadra, ma dovete darmi tempo...''.