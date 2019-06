Addio Mercafir. O almeno, addio alla Mercafir nell’ultima versione, quella con mega cittadella annessa. Apre così La Repubblica in merito al nuovo stadio della Fiorentina. Bocciato il progetto, non l'idea. Perché il nuovo impianto si farà. Varie ipotesi, come quella di tornare al vecchio piano Mercafir, sempre attuabile, del 2012: quando ancora si ipotizzavano uno stadio con (pochi) spazi commerciali intorno e il mercato ortofrutticolo nella stessa area, senza traslochi e sofisticati incastri immobiliari abbinati. Ma nelle varie conversazioni avute in città Commisso e il suo braccio destro Joe Barone hanno chiesto informazioni anche su altri terreni oltre alla Mercafir, per capire se esistono alternative.