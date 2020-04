Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha affrontato anche le domande relative al futuro di Chiesa: "Federico sa cosa è la Fiorentina, chi sono io e i nostri tifosi e dove vogliamo arrivare. Andare altrove può essere un rischio per lui. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Chiesa deve decidere e, come ho detto, se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su Chiesa. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia giusta".



Commisso ha proseguito, soffermandosi anche sull'interesse della Juventus (oltre a quello dell'Inter) per il calciatore: "Se Chiesa vuole andare via la nostra priorità sarà quella di avere la giusta contropartita economica. Non ci sono veti per alcune società. Però, in questo momento ho uno splendido rapporto con Federico e con suo padre. C’è un clima positivo che non va alterato".