Rocco Commisso parla a ruota libera. Il patron della Fiorentina ha dichiarato a Radio Rai all'indomani della sconfitta in casa contro la Lazio: "Non mi è piaciuto quello che è successo ieri sera, credevo che dopo la partita con il Napoli avessimo finito con certi arbitraggi. E' un po' scandaloso quello che è successo. L'arbitro doveva almeno andare al Var, poi si può pure accettare la decisione. Io non capisco queste cose, non sono sereno".



"Chiesa per ora resta a Firenze. Quando sono arrivato ho detto che Chiesa resterà almeno per un anno, poi si vedrà. Anche il ragazzo dovrà prendere una decisione. Finora non abbiamo parlato del suo futuro. E' sereno, gioca bene. Ieri sera pure lui non era in buone condizioni, ha giocato bene e ha segnato un bellissimo gol, poi è successo quel che è successo".

"Castrovilli ha firmato un nuovo contratto di cinque anni, è un ragazzo bravissimo e spero di tenerlo qui a lungo".



"Per il Milan eravamo quasi alla firma con questo mister Li, l'offerta era buonissima. Lui aveva una percentuale di proprietà, senza mettere soldi. Io mettevo i soldi. Un giorno dovevamo firmare i documenti, ma lui ha detto no. Pensavamo avesse avuto un'offerta migliore della nostra, due settimane dopo lo hanno mandato via. Mai vista una cosa del genere, Elliot si è preso il Milan e di questo mister Li non si è più sentito. Non mi sono mai pentito di aver comprato la Fiorentina, anzi sono felicissimo. Sono contento, qui mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Ho fatto più visite io a Firenze in 4 mesi che mister Li in Italia in questi anni, ma se non posso fare lo stadio e non facciamo gli investimenti, forse non mi fanno venire più...".



"La Fiorentina avrà uno dei centri sportivi più grandi d'Italia, di 25mila metri, e i lavori cominceranno entro 9 mesi e finiranno entro due anni. Sono stati trovati i terreni, in una zona privata, comprati e ora stiamo preparando gli sgomberi. Per lo stadio c'è un po' di politica nel mezzo. Io pensavo di ristrutturare il Franchi, so quanto vale per la città. Ma mi hanno detto che forse non si può fare. Io se metto i soldi devo controllare quello che si fa. Ai tifosi ho detto 'quando andate allo stadio, non è bello che vi bagnate se piove'. Se mi fanno fare, voglio costruire subito. Per ora mi hanno dato una sola opzione, nella zona Mercafir vicino all'aeroporto. Si vedrà se si può fare in tempi e costi giusti. E vediamo se noi, che mettiamo i soldi, abbiamo pure il controllo. Stiamo parlando con gli assessori tutte le settimane".