Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto a Radio SiriusXM, nota emittente di New York, per parlare anche della Fiorentina:



"Chiesa rimane con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualche contratto o altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Mi è stato assicurato che non c'era nessun accordo con la precedente proprietà. Sto pensando di regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglietta della Fiorentina da consegnare al babbo e alla mamma. I club di Premier in media generano 250 milioni di euro di ricavi. La Fiorentina meno di 100. Dobbiamo aumentarli, portare il brand in tutto il mondo, ma per farlo bisogna giocare in Europa League e Champions. Aspetto in Usa per il torneo Chiesa, Milenkovic e Pezzella."