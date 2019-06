“Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari”, parola di Rocco Commisso, futuro proprietario della Fiorentina, ai microfoni de La Repubblica, in merito al futuro del classe ‘97. ​L'imprenditore italoamericano - continua il quotidiano - che lo scorso anno tentò l'acquisto del Milan, cerca di rassicurare i tifosi della Viola e conferma così la linea tenuta dalla precedente gestione: l'esterno d'attacco della Nazionale è patrimonio della Fiorentina. Questo significa che Chiesa sia incedibile? Difficile dirlo.