Rocco, presidente della, parla a Toscana Tv del futuro di, che piace a Inter e Juve,e non solo.- "Mi piace la sua serietà e il suo impegno. Antognoni non solo è stato il numero dieci, ma anche campione dal mondo. Sarebbe bello se Gaetano arrivasse al suo livello e volesse rimanere diventando una bandiera della Fiorentina e rimanendo a lungo in viola"."Tutto è possibile. Ma non posso dire che siamo movimentati in quella direzione. Ancora non lo possiamo sapere. Questo non vuol dire che non stiamo lavorando"."Leggo tante notizie sui giornali. Non so quale sarà la cifra giusta e la valutazione."."Conosco Beppe e non mi piace cambiare in continuazione come ha fatto Zamparini a Palermo. L'intenzione è quella di tenere Iachini se non si ricomincia il campionato. Il campionato rinizierà e poi dobbiamo vedere come vanno le dodici partite che rimangono. L'intenzione è quella di continuare con lui perché andiamo molto d'accordo. Ci parliamo tanto e mi piace come lavora. Lavora tanto. Ha la mia fiducia fino ad oggi"."Non so quanti bicchieri di vino ha bevuto Joe Barone quando ha detto quella frase. Ognuno insegue i suoi sogni. Ringrazio i tifosi e voglio che loro possano sognare".