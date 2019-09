Rocco Commisso, patron della Fiorentina, intercettato dai media presenti, ha parlato del nuovo stadio e degli incontri giornalieri che sta svolgendo nel capoluogo toscano per risolvere la situazione legata allo stadio ed al centro sportivo:



Mercafir? Non ci sono novità, siamo sempre a lavoro. Ancora non so se lo stadio sarà lì, siamo al principio. Credevo che le cose fossero più avanti, non le vedo così. Ci vuole molto lavoro. Stiamo lavorando anche per il centro sportivo. Bagno a Ripoli o Campi Bisenzio? Stiamo lavorando. Ancora non so se incontrerò il Ministro Franceschini."