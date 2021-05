- i giornalisti colpevoli, a suo dire, di averlo indotto a prendere decisioni affrettate e poco lungimiranti -della conferenza stampa che ha deciso di tenere. Quella che poteva essere l'occasione per illustrare a una piazza in fermento il progetto e i propositi di ripartenza, dopo due stagioni molto deludenti e pericolosamente a contatto con la zona retrocessione, si è trasformata in una redde rationem che alla fine non aiuta a superare le difficoltà vissute dal club viola.- Il tempo degli annunci, quelli relativi all'allenatore che prenderà il posto di Iachini e ai colpi di mercato per riportare la Fiorentina a giocarsi quanto meno un ruolo da protagonista nella parte sinistra della classifica, non è ancora arrivato, ma certo, che facessero quanto meno sognare ed immaginare un domani più roseo, ripartendo dalle certezze che anche gli ultimi mesi tribolati hanno posto in evidenza.- Commisso ha scelto invece un'altra via, preferendo spostare l'attenzione altrove e rimandando le risposte a certe domande a data da destinarsi.Se il patron viola ritiene di non dover alcuna spiegazione alla platea che oggi lo ha ascoltato,su ciò che li attende nei mesi a venire. Le loro ambizioni sono ancora le stesse di quelle del Rocco furioso?