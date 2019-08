Intervistato da Footbalall-Italia.net, il patron viola Rocco Commisso è tornato a parlare della sua acquisizione della Fiorentina, soffermandosi sulle strategie di crescita della società:

"Dirò cosa ho detto al sindaco di Firenze. Ho 69 anni, non voglio guadagnare con questo investimento e riportare la Fiorentina in un posto che merita di stare. Ho un piano, ho i mezzi, ma non sarà immediato, ci vorrà del tempo e i fan devono rendersene conto. Vogliamo migliorare i ricavi. La Juventus ha un fatturato di 400 milioni, la Fiorentina circa € 100 milioni: più soldi guadagni, più investi; più investi, più soldi guadagni, è un circolo virtuoso. Nuovo stadio? Abbiamo avuto degli incontri, dove abbiamo parlato anche del miglioramento degli uffici e del campo di allenamento. Vogliamo avere un centro sportivo e che Primavera, giovanili e squadra femminile si allenino nella stessa struttura della prima squadra. Chiesa ? Fa parte del nostro progetto, questa squadra ha bisogno di qualità e non quantità"