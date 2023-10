Come ogni anno la rivista Forbes ha stilato la classifica delle 400 persone più ricche degli USA e, come sempre, all'interno della classifica si trova anche la sotto-categoria dei proprietari sportivi più facoltosi. I più ricchi in assoluto sono Elon Musk con 251 miliardi (Tesla, Space X e Twitter (ora X)), Jeff Bezos con 161 miliardi (Amazon) e Larry Ellison con 158 miliardi (Oracle).



LA TOP 10 CON UN PO' DI MLS E...L'ARSENAL - Considerando solo i proprietari sportivi, la top 10 vede protagonista il mondo del calcio con 3 club di MLS circondati principalmente da società di NBA, NFL e MLB. C'è al 4° posto con 20,6 miliardi David Tepper, proprietario di Charlotte FC, poi Philip Anschutz con 14,8 miliardi al sesto posto per i Los Angeles Galaxy, quindi Stanley Kroenke settimo con 14,6 miliardi e proprietario sia dei Colorado Rapids che dell'Arsenal. Infine al 9° posto Shadid Khan proprietario del Fulham.



COMMISSO PIU' DI BOEHLY, SINGER E FRIEDKIN - La sorpresa più grande è Rocco Commisso, patron della Fiorentina, che si piazza al 17esimo posto con un patrimonio da 8 miliardi di dollari e che si piazza davanti ad altri ricchissimi proprietari sportivi come il patron del Chlesea Todd Boehly con 6 miliardi, quello della Roma Dan Friedkin fermo a 5,7 miliardi di dollari e anche di Paul Singer, ex-proprietario del Milan con il Fondo Elliott con 6,1 miliardi di dollari di patrimonio.