Il Viola Park è ormai realtà da qualche a settimana nel mondo Fiorentina, al termine di una lungo tiro e molla con le istituzioni locali. Ieri sera, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo che porterà il nome di Rocco B. Commisso, il presidente viola ha preso la parola: "Per Firenze è una cosa veloce, forse non tanto per l’America. Speriamo però di vincere presto qualcosa. L’anno passato abbiamo fatto due finali, ve lo ricorderete. Oggi Mourinho ha detto “siamo al quindicesimo posto ma abbiamo fatto due finali”, una l’hanno vinta e l’altra persa, noi tutte e due perse".



A Bagno a Ripoli Commisso è riuscito a coronare il sogno di realizzare un impianto di proprietà alla Fiorentina, un asset che ne accresce pure il valore patrimoniale. Diversamente da quanto avvenuto sul fronte del nuovo stadio a Firenze: "Non voglio intrappolarmi in una promessa che non posso fare. Quando abbiamo iniziato a costruire questo centro sportivo c’era l’idea di spendere molti più soldi dei Della Valle, a Campi Bisenzio. Abbiamo cominciato con 50-60, ora siamo oltre i 112 milioni spesi fino ad ora”.



Infine Commisso ha commentato l’ipotesi avanzata dal ministro dello Sport Andrea Abodi di avere un commissario per gli stadi in Italia, considerando pure la candidatura del nostro Paese per Euro 2032: "Sono assolutamente d’accordo, parlerò di questo argomento quando avrò il tempo. Qualcosa si deve fare e non solo per la Fiorentina: siamo in ritardo, ritardo, ritardo. L’ho detto più volte, ogni volta che vado fuori dall’Italia vedo stadi bellissimi, cosa c’è di male a Firenze? La pittura è bella, voi siete belli, perché gli stadi no? Questo è l’esempio di quello che si può fare, se ci danno la libertà di spendere i soldi".