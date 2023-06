ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione della Fiorentina e sul futuro: "Siamo tornati da Reggio Emilia dove la Primavera ha perso all'ultimo. Tutti hanno scritto che si è perso, pochi che ci siamo arrivati. In passato ho detto a tutti di lasciar stare l'allenatore e i giocatori e prendersela solo con me, abbiamo fatto 9 vittorie di fila. Sia con l'Inter sia con quegli animali del West Ham abbiamo perso, ma vi sembra che Atalanta, Juve e Lazio abbiano fatto meglio? La Roma in Coppa Italia dov'era? I ragazzi, compresa la Primavera, sono stati dei piccoli eroi. 176 squadre hanno preso parte alla Conference League, in finale ci siamo arrivati in due"."Ho sentito tante stupidaggini, Italiano non ha mai detto a nessuno che se ne vuole andare, si riparte da lui anche per la prossima stagione. Ci sono giocatori che se ne andranno via, non ho avuto modo di ringraziarli. Garanzia? L'unica che gli ho dato è che sarà pagato, ma condivideremo tutto. Quando lo abbiamo preso dallo Spezia abbiamo portato tutto il suo staff e abbiamo dato in cambio un giocatore. Aveva una clausola l'anno scorso, ma ha voluto eliminarla. Ora ha l'occasione di fare la storia della Fiorentina, sarebbe bello se lui e i suoi collaboratori rimanessero per molti anni".Cercheremo sempre di migliorare la squadra, nei limiti del possibile. Ogni anno mettiamo 35 milioni cash, siamo in una buona posizione a livello finanziario grazie alle cessioni. A marzo l'indice di liquidità era di 1,25, con la soglia minima fissata a 1,6. Ci sono decisioni da prendere, oggi Pradè e Italiano avranno un altro incontro per valutare come procedere sul mercato. Non faremo spese folli, siamo sempre noi e questo è positivo. Sono molto orgoglioso di non avere stravolto la società"."Dopo la partita ho parlato abbastanza con il presidente della Premier League. Biraghi non era più lo stesso, qualcuno all'UEFA deve prendersi le proprie responsabilità".Ci sono alcuni che cercano ancora di distruggere la nostra società, dando tutti i meriti a Italiano. Ma Italiano chi lo ha preso? Ne ho fin sopra la testa. Gigliola Cinquetti cantava Qui comando io. Al Viola Park comanda Rocco, e non tutti potranno entrare al Viola Park. Nessuno mi ha difeso quando sono stato chiamato mafioso".Vlahovic e Chiesa li abbiamo venduti per 135 milioni, Jovic e Cabral presi per 15 milioni. I nostri due hanno fatto 28 gol, quegli altri due 15, praticamente il doppio. E ho letto pure che ci sta che li mandino via. Oggi decideremo cosa fare per quanto riguarda l'attacco e non solo".Avete visto cos'è stato scritto di Zhang sulla Gazzetta? Sono gli stessi che mi davano del mafioso. E il giorno prima il New York Times aveva scritto un pezzo durissimo proprio sull'Inter. Voi non avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino, ma non il suo presidente".Meglio se sto zitto, le mie parole rischiano di essere male interpretatePuò cambiare la situazione per noi. Ci sarebbero molte più partite, magari arriviamo in fondo di nuovo".Forse ci sarà un incontro oggi o domani, gli auguro le migliori cose. Ha contribuito molto alla grandezza della Fiorentina negli ultimi anni".Non so chi prende le decisioni lì dentro, da noi non sarebbe mai successo. Incassiamo e andiamo avanti"."Ha dato un grandissimo contributo alla Fiorentina e di questo lo ringrazio, ma del futuro non posso parlare".