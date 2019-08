La comunicazione, nella nuova Fiorentina americana, ha assunto un ruolo cardine, con la proprietà Commisso che ha come primo obbiettivo quello di mettere sulla mappa del calcio mondiale la dimenticata squadra viola. A testimonianza di questa volontà, la nuova proprietà ha puntato su giocatori di grande appeal internazionale, come Franck Ribery, e vuole rivoluzionare lo sport a tinte viola, come uno stadio all’ avanguardia e un nuovo fatturato, ingigantito, che possa permettere grandi investimenti alla Fiorentina.



JUVENTUS- Anche per questo, Commisso, spesso nelle interviste parla di Juventus, non esclusa quella rilasciata oggi a La Repubblica, anche in note negative. L’ambizione di scalzare i rivali di sempre dal trono in cui si trovano da anni, pur sapendo che è un sogno poco meno che impossibile, è forte, ed è innegabile che anche qualche parola al veleno che lascia trapelare ha un fondo di ammirazione. Rocco Commisso utilizza la Juventus per accrescere il proprio consenso, ma sa bene che il modello sportivo bianconero è vincente, così come è consapevole che deve tentare di emularlo, per tentare la scalata al calcio italiano.



VAR- Altre parole non senza qualche dietrologia, Commisso le ha lascate cadere sul Var. Parlando della sua presidenza ai New York Cosmos, ha spiegato come a suo modo di vedere ci abbiano messo sei mesi per "fargli la guerra”, visto che era un presidente scomodo, chiosando il discorso con un sibillino “qui con il Var ci hanno messo un giorno”. La controversa sconfitta contro il Napoli della Fiorentina ha lasciato una piccola ferita nel presidente italo-americano, che sognava un debutto in grande stile, che ha permesso a Commisso di far sentire la sua voce, con parole che sicuramente non cadranno nel dimenticatoio. Le parole del presidente sono forti, ma chi vuole arrivare lontano, come sogna Commisso, deve farsi strada, in qualche modo.