Gli spifferi da Firenze dicono che Rocco Commisso non riscatterà Luis Muriel dal Siviglia per 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina farà a meno del colombiano nella prossima stagione. Ci pensa in maniera concreta l'Atalanta, che rispetto alle altre pretendenti potrebbe offrire all'attaccante il palcoscenico della Champions League.