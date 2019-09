Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato alla conferenza stampa di fine mercato, insieme a Pradè e Barone: "Quella su ieri di Montella è veramente una fake news, non capisco come sia possibile. Montella resta con noi, il nostro lavoro è appena iniziato. Spero che grazie al lavoro di Pradè e Barone le cose vadano sempre meglio, ma naturalmente io non posso fare tutto in un giorno. Abbiamo chiuso con i Della Valle a giugno, nel minor tempo possibile, perché sennò ci saremmo trovati in situazioni molto complicate, sia per la rosa che per il mercato. Sono molto felice che tutti a Firenze apprezzano quello che stiamo facendo, mi fa capire che stiamo lavorando bene. Sono soddisfatto nel vedere il lavoro di tutti quelli che lavorano nella società. Sono stato accolto benissimo da tutti da quando sono arrivato, voglio portare la Fiorentina più in alto rispetto al recente passato. La buona notizia è che abbiamo mantenuto la promessa di trattenere Chiesa, voglio costruire la squadra intorno a lui. Per quanto riguarda Federico ho dei progetti a lungo termine, anche se avevo parlato di un solo anno. Stiamo guardando quali sono gli appezzamenti che possiamo comprare per costruire un centro sportivo, che per noi è una priorità. Abbiamo grandi progetti anche per lo stadio, mi piacerebbe costruire qualcosa di nuovo, ma non so se sarà possibile. Abbiamo comunque l’Artemio Franchi, che è un monumento, e non si può toccare. Anche Wembley ed il Yankee Stadium lo erano, ma sono stati demoliti, qui invece non si può fare. Voglio fare qualcosa che renda i fiorentini ancora più fieri di vivere in questa città. Ad oggi siamo 25700 abbonati, siamo tra le prime quattro squadre in Italia, siamo felicissimi. “