Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato alla Columbia University: "Nel 2016 ho fatto la prima offerta per la Fiorentina, un’altra nel 2017. Poi sono stato coinvolto nell’acquisto del Milan non andato in porto, prima che tornassero i proprietari della Fiorentina dicendomi che volevano vendere. Mi chiesero 300 milioni e dopo quattro mesi tornarono da me: io gli dissi che se volevano vendere dovevano abbassare e non poco le pretese, l’hanno fatto. Obiettivi? E’ un momento di svolta: il prossimo anno mettiamo tutti i pezzi insieme. Abbiamo comprato un po’ tardi sul mercato ma sono fiducioso, sono sicuro che ci sistemeremo con il tempo così che la Fiorentina diventi presto un club di successo. Ho detto al sindaco che non voglio fare lo stadio in dieci anni e ai tifosi che non voglio aspettare anni per vincere: l’intenzione è di costruire una squadra che possa competere già il prossimo anno e vincere qualcosa".