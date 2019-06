Il proprietario si presenta. Il secondo giorno in viola di Rocco Commisso prevede la presentazione alla stampa, dopo le dichiarazioni all'arrivo nella giornata di ieri, e il primo abbraccio ai propri tifosi.



INIZIA COMMISSO - "Buonasera a tutti, e buonasera alla stampa. Ringrazio i legali che ci hanno accompagnato nella trattativa, Joe Barone, e tutti coloro che hanno partecipato a questa trattativa. Ringrazio anche i miei compaesani per ciò che mi hanno dato. Dobbiamo fare le cose in maniera veloce, è un modo di fare business diverso ma sapevo a cosa andavo incontro"



LA SUA STORIA - "Sono emigrato dall'Italia in America, mi è rimasto dentro il modo di vivere italiano. Sono nato a Gioiosa Ionica e saluto"



IL CALCIO - "Mi ha dato tanto, non fosse stato per il calcio non sarei qui oggi. Grazie al calcio ho ricevuto una borsa di studio, e se mi conoscete oggi è anche grazie a quello. Il mio percorso nel calcio è iniziato nel 1967, ho anche allenato i ragazzi" PRIME SENSAZIONI - "L'accoglienza che ho ricevuto non me la sarei mai aspettata, a New York nessuno mi riconosce, qui tutti mi osannano. Una cosa indescrivibile, sono orgoglioso di essere 'stato gigliato' dal Sindaco (che gli ha donato una bandiera con il giglio di Firenze, ndr). La prima volta che sono venuto qui, ho visto tante donne, ma due settimane dopo mi sono fidanzato con mia moglie"



DURATA TRATTATIVA - "Questa domanda è importante. La prima offerta è stata nel 2016, poi nel 2017, nel 2018... non rispondeva nessuno positivamente. Ho trattato anche il Milan, ma Li non l'ho mai visto: ha speso più soldi nel calcio in un anno e mezzo che qualsiasi uomo sulla faccia della Terra. Lasciamolo stare in Cina. Voglio ringraziare con tanto rispetto la famiglia Della Valle per sacrifici e investimenti"