Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in un'intervista ai colleghi di diretta.it. Queste le sue parole: "Sono ancora deluso dalle due sconfitte ma guardo al futuro con fiducia. Le sconfitte nelle due finali bruciano tuttavia è importante guardare oltre i risultati e riconoscere gli obiettivi che abbiamo raggiunto durante la passata annata sportiva. Stagione di Italiano? Considero la seconda metà un risultato straordinario. Tutto quello fatto in quella parte di stagione mi ha dato fiducia nel rinnovare il contratto di Italiano. Lui voleva rimanere con noi e questo mi ha dato maggiore spinta nel confermarlo"



IL MERCATO - "Se guardo alle prestazioni di Vlahovic e Chiesa e le metto a paragone con quelle di Cabral e Jovic possiamo dire di aver fatto un affare. I numeri non mentono. I nostri, assieme, hanno realizzato più gol dei loro. Parisi? Non chiedetemi nulla, non parlo".



I RICAVI - "La Fiorentina per competere a livello internazionale e attrarre i migliori talenti deve aumentare i ricavi. Oggi quelli viola sono di 100 milioni, mentre la media delle prime 20 squadre europee è di oltre 400 milioni di euro. E per aumentare i ricavi servono investimenti significativi. La modernizzazione degli stadi e delle infrastrutture è fondamentale per garantire un futuro solido per il calcio italiano".