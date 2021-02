Il patron italo americano, dopo un continuo valzer sulla panchina viola, che ha visto già 3 inquilini in meno di due stagioni, sogna un grande nome, un allenatore capace di riportare in Europa la Fiorentina, e secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Il tecnico ex Juventus è in orbita viola già da tempo, visto che si era parlato di lui già al momento dell’esonero di Iachini, e nelle ultime ore le parti sembrano essere tornate molto vicine.Il tecnico di Figline Valdarno non ha mai tenuto nascosto il suo tifo per la Fiorentina, e un progetto ambizioso nella sua terra, per la sua squadra del cuore, potrebbe essere lo stimolo giusto dopo il campionato vinto con la Juventus e il successivo esonero., ovvero lo scenario che il tecnico ritiene perfetto per rilanciarsi e costruire qualcosa di importante. Il nome di Sarri è di quelli che fanno scaldare l’animo dei tifosi, e poco importa se l’ultima apparizione in panchina è stata con la Juventus.Da risolvere, eventualmente, c'è il contratto con la Juve: il tecnico è legato alla formazione bianconera con un contratto fino al 2022 da 6 milioni netti.La Fiorentina, però, dovrà anche gestire al meglio la figura di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi ha preso la squadra in un momento difficilissimo, riuscendo con il lavoro e la dedizione a risalire lentamente la china, anche se in questo momento le possibilità di una sua permanenza sulla panchina viola sono davvero poche.