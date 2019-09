Intercettato all'arrivo in aeroporto da Sky Sport il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato dell'attesissima sfida che domani vedrà i viola affrontare al Franchi la Juventus.



SE NON VINCIAMO... - "Lo avevo detto che tornavo, domani ci divertiamo. Se non vinciamo, non vengo più… Mi aspetto una bellissima partita, con rispetto per tutti. La nostra squadra darà tutto".



CHIESA - "Sarebbe bellissimo un gol di Federico Chiesa, l’ho visto giocare in Nazionale contro la Finlandia, è andato molto bene. Rinnovo se ci fa vincere contro la Juve? Vediamo, cosa farò lo saprò solo in quel caso…".



RIVALITA' - "Si parla tanto di questa partita contro la Juve, i fiorentini ci tengono assai, pure io. La gara verrà vista in tutta il mondo, soprattutto negli Stati Uniti".



RINFORZI E STADIO - "Stiamo lavorando per rinforzare la squadra e per andare fast-fast-fast per stadio e centro sportivo".



RIBERY - "Ribery? E’ un campione, ha vissuto una vita complicata da bambino, darà tanto".