Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di 'La politica nel pallone', in onda su Gr Parlamento: "Quella adottata dalla Juve è una buona iniziativa, va presa ad esempio. Per quello che riguarda noi, abbiamo una situazione di grande solidità, ma anche noi stiamo studiando un'azione per il bene del club e per il futuro". In merito alla ripresa del campionato, Commisso spiega: "Questa crisi sanitaria non è ancora finita, adesso pensiamo alla salute poi parleremo di calcio. Vedremo se e quando le squadre potranno tornare ad allenarsi, al momento c'è una grande possibilità che questo campionato non possa terminare. La pandemia? Il lato positivo è che il gruppo si è ancora più compattato e ne uscirà umanamente più forte. Grazie a Dio tutti i nostri tesserati sono a casa, ma l'emergenza non è finita. Gli Usa? Il rischio è che possa essere peggio dell'11 settembre".