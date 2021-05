Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2023, sogno di mercato del Milan e di altri club esteri: "Dobbiamo fare l'operazione con lui, in modo da accontentarlo, e con il procuratore. L'intenzione è tenerlo, ma va accontentato" le parole del proprietario del club viola dal ​cantiere per la costruzione del Viola Park.