Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla al canale YouTube della Serie A: "Soffro e gioisco sempre con i tifosi. Il cambio di allenatore è stato spiacevole, ma necessario. Quest'anno non mi aspetto di arrivare in Champions ma di finire almeno nella parte sinistra della classifica, poi la prossima stagione sarà diversa: voglio riportare la Fiorentina tra le sette sorelle del calcio italiano. Contro il Milan, all'andata, abbiamo fatto la nostra miglior prestazione in assoluto, e Ribery ricevette una standing ovation".



SULLA JUVE - "Prima della mia sfuriata con la Juventus non avevo mai parlato di arbitri. Prima dell’episodio di Torino mi vengono in mente gli episodi di Di Carmine a Verona che ha demolito la faccia di Pezzella con una gomitata. Poi lo stesso Di Carmine ha segnato il gol dell’1-0. Penso poi a Chiesa nella sfida contro l’Inter che è stato picchiato dal primo minuto. Niente cartellini rossi, ne gialli, niente. Quello che ha fatto più male però è stato il fallo di Tachtsidis su Ribery. Franck lo paghiamo 6 milioni all’anno e quel fallo lo può tenere fuori più di metà stagione. Il 50% delle partite del francese valgono 3 milioni. Sarebbe come levare alla Juventus Ronaldo per 4 mesi".