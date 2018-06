Lunedì di fuoco per il, pronto a cambiare nuovamente proprietà a poco più di un anno di distanza dal closing che ha portato la società rossonera dalle mani di Berlusconi a quelle di. Proseguono le trattative per la cessione di quote, o meglio, per la cessione della maggioranza di esse: come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, l'offerta recapitata da Rocco Commisso tramiteprevede non una scalata progressiva, ma- Commisso attende una risposta a breve, magari già tra oggi e domani, per battere la concorrenza. Già, perché i discorsi con la famigliasono tutt'altro che chiusi: su Mister Li pende ancora l'onere di restituire aanticipati per l'aumento di capitale (non effettuato dal business man orientale), qualora non lo facesse il club finirebbe immediatamente nelle mani del fondo americano pronto poi a trattarne la cessione. Elliott ancora in pole quindi e con Paul Singer la famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, tornerebbe avanti rispetto a Ricketts.Ad avere fretta di risolvere la vicenda non è solo Commisso però, anche il Milan vuole chiudere in tempi brevi in vista della sentenza attesa oggi dall': le indiscrezioni parlano della possibilità di, una stangata alla quale il Milan si opporrebbe presentando. Presentarsi dunque a questo ricorso non con un nuovo socio di minoranza, ma con un nuovo proprietario, potrebbe risultare la carta vincente per ribaltare il verdetto e assicurarsi la partecipazione alla prossima Europa League.