Partire vincendo, ancora una volta. È questo l’obiettivo del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo il Triplete completato lo scorso giugno, inaugura la nuova stagione con la Community Shield contro l’Arsenal di Arteta. I Citizens, dopo la sconfitta dell’ultima edizione contro il Liverpool, cercano una vendetta offerta a 1,72, contro il colpo dei Gunners, sempre sconfitti negli ultimi otto precedenti, che oscilla tra 4,30 e 4,40 volte la posta. Nel mezzo il pari fissato tra 3,90 e 4. Gli ultimi due scontri diretti hanno visto entrambe le squadre andare a segno, con il Goal, ancora avanti a 1,65 sul No Goal visto a 2,16. Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match, gli occhi sono ovviamente puntati su Erling Haaland, autore di 52 gol nella prima stagione inglese: un altro timbro del norvegese si gioca a 1,83, quota che sale a 3,75 nel caso sarà lui a chiudere i conti come nelle ultime due sfide contro l’Arsenal, con i londinesi che si affidano all’ex Gabriel Jesus, dato in rete a 4,40.