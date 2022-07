La stagione del calcio inglese si apre oggi con la Communty Shield tra Liverpool e Manchester City. Alle ore 18 è in programma l'equivalente della nostra Supercoppa - centesima edizione - nella quale si sfidano la squadra di Klopp, che l'anno scorso ha vinto l'FA Cup, e i campioni in carica della Premier League guidati da Pep Guardiola.



IL PRECEDENTE - L'unico precedente tra le due squadre in questa competizione è di tre anni fa, con i Citizens che hanno alzato la coppa al cielo grazie all'errore decisivo di Georgino Wijnaldum, ex Reds oggi al Psg e molto vicino alla Roma. Il Liverpool non vince la Community Shield dal 2006, quando in panchina c'era Benitez che mandò ko il Chelsea di Mourinho.



NUNEZ VS HAALAND - Liverpool-City però è anche la sfida nella sfida tra Darwin Nunez - che parte dalla panchina - ed Erling Haaland. Il nuovo che avanza, il bomber del futuro che hanno già lasciato il segno nel presente: sono i volti nuovi delle due squadre, le stelle pronte a illuminare il King Power Stadium di Leicester con le loro giocate. Ore 18, Liverpool-Manchester City. Nunez-Haaland ma non solo. Semaforo verde per il calcio inglese, si parte.



Le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Hernderson, Thiago; Diaz, Firmino, Salah. All.: Klopp.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Cancelo; Rodrigo, Bernardo Silva; De Bruyne, Mahrez, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.