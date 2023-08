Sabato 5 agosto alle 17:00 il calcio inglese torna con un appuntamento storico: il Community Shield in teoria dovrebbe essere il confronto tra la squadra vincitrice della Premier League e quella della FA Cup, ma nella stagione passata il vorace Manchester City si è preso tutto, compresa la Champions League, e di fronte agli uomini di Pep Guardiola ci sarà l’Arsenal, vicecampione d’Inghilterra. I Gunners si presentano davvero competitivi all’appuntamento, vogliosi di vendicare la corsa per la Premier League persa dopo un campionato di altissimo livello e pronti a mettere in mostra la nuova squadra, arricchita con un calciomercato oneroso. Mikel Arteta è stato accontentato con acquisti per circa 226 milioni, che hanno portato tra gli altri Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber e la sfida con i Citizens si fa davvero interessante. Le quote sulla lavagna scommesse di Betaland sul Community Shield danno comunque il Manchester City favorito in vista della partita di domani a quota 1.76, mentre il pareggio e il segno 2 sono proposti rispettivamente a 4.05 e 4.25. La tradizione è tuttavia a favore dell’Arsenal che ha in bacheca 16 Community Shield, contro i 6 del Manchester City. Il giocatore più atteso è ovviamente Haaland, che sulla lavagna marcatori è proposto in gol a 1.80.