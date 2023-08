Aspettando l'inizio della Premier League - previsto per l'11 agosto - il calcio in Inghilterra si accende partendo dal Community Shield, in programma oggi a partire dalle 17. Un trofeo che normalmente mette di fronte la squadra vincitrice del campionato e quella dell'FA Cup e che quest'anno vedrà la partecipazione dell'Arsenal - seconda classificata in Premier League - contro il Manchester City che ha vinto sia la Premier che l'FA Cup. Da una parte il maestro Pep Guardiola, dall'altra il suo allievo Mikel Arteta, desideroso di prendersi una rivincita importante e iniziare al meglio la stagione 2023-2024. Ricordiamo che in caso di pareggio alla fine dei 90 minuti si andrà direttamente ai rigori, senza passare dai supplementari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester City: Ortega, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, Alvarez, Grealish, Haaland.



Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Timber, Partey, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Havertz.



LA PARTITA LIVE:



13' - Rodri ci prova da fuori area. Il tiro, deviato da Rice, sfiora il palo difeso da Ramsdale.



1' - L'Arsenal batte il calcio d'inizio.