Tra le regine del mercato di Serie B rientra a pieno titolo il Como.



Il club lariano è balzato sugli scudi delle cronache internazionali per l'ingaggio di Cesc Fabregas. Ma l'acquisto dello spagnolo non è l'unico grande colpo messo a segno dai biancoblù nel corso dell'estate.



Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Patrick Cutrone il Como sta ora lavorando a un altro grande colpo. Il prossimo volto nuovo a sbarcare in riva al lago potrebbe essere quello di Paolo Faragò. L'esterno calabrese è in uscita dal Cagliari e già nelle prossime ore potrebbe arrivare a Como a titolo definitivo.