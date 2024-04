Como-Bari: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ilsogna la promozione,nel baratro di una zona retrocessione che alimenta fantasmi. Incrocio pericolosissimo, quello valido per ladi: da un lato la corsa al secondo posto dei lariani, dall'altro la crisi irreversibile dei galletti che neanche la cura Iachini sembra riuscire a rivitalizzare.Como-Bari è in programma sabato 13 aprile 2024 alle 16:15: teatro del match, lo stadio 'Sinigaglia'.Como-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254) e visibile in tv anche scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console XBox e PlayStation o il TIMVISION Box.Como-Bari, in streaming, sarà invece visibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su telefonini e tablet, su NOW e su Sky Go.

Roberts si aggrappa al tandem Cutrone-Gabrielloni, con la fantasia di Strefezza e Da Cunha pronta a fare la differenza. Goldaniga, come di consueto, guida la difesa. Iachini ritrova Matino e Nasti ma è privo di Di Cesare e Sibilli, appiedati dal Giudice Sportivo: fiducia a Morachioli e Puscas, Aramu titolare tra le linee, in regia c'è Benali.