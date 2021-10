Alessandro Bellemo, capitano del Como, autore del gol del 3-2 nella vittoria contro il Brescia, parla nel post partita: "È successo tutto in fretta, ho recuperato palla e ho visto Moutir allargarsi, alla fine è andata bene. È stato il coronamento di quanto fatto nelle partite precedenti, ce lo meritavamo. Era importante trovare la vittoria, son serviti 4 gol perché contro il Brescia è difficile non subirne. Noi dobbiamo affrontare tutte le partite per portare a casa il risultato, ogni gara è una battaglia e va affrontata come una finale. Abbiamo sofferto, è inevitabile contro squadre così, però ad ogni ripartenza davamo l’impressione di poter fare male. Dopo aver preso gol nel finale di primo tempo abbiamo segnato a inizio ripresa, questo dimostra la solidità mentale della squadra".