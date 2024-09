Como-Bologna, le formazioni ufficiali: esordio dal primo per Pobega, c'è Dallinga

un' ora fa



Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per la gara Como-Bologna:



COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, A.Moreno; S.Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Odgaard. All. Italiano.