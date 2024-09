GETTY

Archiviata la sosta per le nazionali riparte il campionato di Serie A e ad aprire la quarta giornata ci penserà ildi Cesc Fabregas che ospiterà ildi Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre arrivano alla sfida in una situazione di classifica poco confortante visto che parliamo di club che occupano due delle ultime tre caselle della lista. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le 15:00.Como-Bologna 1-0Pochi minuti dall'inizio della partita e la squadra di casa si porta subito avanti: Cutrone scappa alla difesa del Bologna e mette in mezzo il pallone che sfortunatamente viene deviato da Casale che mette fuori gioco Skorupski

: Marco Piccinini (Sezione di Forlì): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, A.Moreno; S.Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.: Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Odgaard. All. Italiano.