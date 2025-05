Como-Cagliari 3-1: il tabellino

Getty Images

Como-Cagliari 3-1 (primo tempo 2-1)Marcatori: 22' p.t Adopo (CA), 40' p.t Caqueret (CO), 45' p.t +2 Strefezza (CO), 33' s.t Cutrone (CO)Assist: 22' p.t Zortea (CA), 40' p.t Perrone (CO), 33' s.t Paz (CO)Reina; Valle (38' s.t Alberto Moreno), Kempf, Goldaniga, Vojvoda (16' s.t van der Brempt); Perrone, Caqueret (16' s.t Engelhardt); Strefezza, Paz, Da Cunha (29' s.t Fadera); Douvikas (16' s.t Cutrone). All. FabregasCaprile; Obert, Palomino, Zappa (15' s.t Felici); Augello, Makoumbou (34' s.t Marin), Adopo (27' s.t Pavoletti), Zortea; viola (15' s.t Deiola), Luvumbo (34' s.t Gaetano); Piccoli. All Nicola

Arbitro : Francesco Fourneau di Roma1Ammoniti: 18' p.t Caqueret (CO), 23' s.t Adopo (CA), 30' s.t Pavoletti (CA), 45' s.t +6 Piccoli (CA)Espulsi: \