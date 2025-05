Como-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il Cagliari, che non è ancora aritmeticamente certo della salvezza, va in casa del Como in occasione della 36^ giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas è la più in forma del campionato: viene da 5 vittorie consecutive e vuole chiudere bene l'annata da neo-promossa. Al Sinigaglia, sabato 10 maggio alle 15:00, i rossoblù proveranno a interrompere la striscia positiva dei lariani.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui Como-Cagliari in diretta su DaznSEGUI SU DAZN

COMO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Como-Cagliari

Data: sabato 10 maggio 2025

sabato 10 maggio 2025 Orario: ore 15:00

ore 15:00 Canale TV: Dazn e Dazn 1 (214 di Sky)

Dazn e Dazn 1 (214 di Sky) Streaming: Dazn

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COMO-CAGLIARI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

LE ULTIME DAI CAMPI - Fabregas conferma il suo 4-2-3-1 con Alberto Moreno favorito su Alex Valle a sinistra. Da Cunha è in dubbio: al suo posto, al fianco di Caqueret, dovrebbe quindi agire Perrone. In attacco Cutrone più di Douvikas, con Strefezza, Nico Paz e Ikoné sulla linea dei trequartisti

Probabile 3-5-2 per il Cagliari. Luvumbo al fianco di Piccoli, con Zappa al fianco di Palomino e Luperto sulla linea dei difensori. In mezzo ballottaggio tra Marin e Gaetano, con quest'ultimo che farebbe la mezzala con uno tra Makoumbou e Adopo al centro.

DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN TV - Como-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZN. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1),

DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN STREAMING - Como-Cagliari è visibile in streaming su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONACA - La telecronaca di Como-Cagliari è affidata a Ricky Buscaglia