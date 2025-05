Como-Cagliari, le pagelle di CM: Strefezza alla Insigne, Cutrone un gol che vale 100. Piccoli, errore clamoroso.

GETTY

Como: se i rossoblù passano in vantaggio la colpa è sua.: dalle sue parti il Cagliari passa senza troppi problemi. Da una sua non copertura nasce il gol ospite.(dal 38' s.t).: il muro della retroguardia orobica insieme a Goldaniga.: gara da ex senza sbavature. Sempre presente, insuperabile.: dalle sue parti arrivano pochi pericoli. Partita senza troppe difficoltà.(dal 16' s.t: blocca senza problemi quelle poche incursioni ospiti.: vederlo giocare è sempre un piacere. Trova spazi anche laddove non vi sono.

: si fa trovare ovunque, tu lo cerchi e lui c'è. Suo il pallonetto con cui riporta il match in parità.(dal 16' s.t: gestisce il centrocampo coadiuvando Perrone).: il suo tiro a giro vale i tre punti ed il prezzo del biglietto.: la mente del Como. Le sue giocate sono sempre qualcosa di magico. Suo l'assist per il gol di Cutrone.: non riesce ad essere pericoloso in area ma spesso è fondamentale nel portare via l'uomo.(dal 29' s.t: una vera e propria spina nel fianco per la difesa rossoblù).

: si sbatte su ogni pallone ma non trova la via del gol solamente per via di un Augello formato muro.(dal 16' s.t: fascia da capitano, 100esima presenza con la maglia del Como e gol che chiude la partita).: quinta vittoria consecutiva, decimo posto sempre più saldo. Che stagione.Cagliari: para quel che può e anche di più. Viene tradito dalla difesa.: mai nel posto giusto. Giornata da dimenticare.: inizio sufficiente ma poi si perde con il resto della difesa.: sbaglia nella chiamata del fuorigioco sul primo gol, sul secondo lascia troppo spazio all'avversario. Colpevole.

(dal 15' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della gara).: se i rossoblù non capitolano subito è merito dell'ex Sampdoria. Mezzo punto in meno perché ritarda il fuorigioco nell'azione del terzo gol comasco.: torna il vecchio Makoumbou, ovvero quello che con un tocco in più fa perdere i tempi di gioco alla squadra.(dal 34' s.t).: complice l'aiuto di Reina trova il primo gol in Serie A.(dal 27' s.t: non si vede mai dalle parti di Reina).: si accende a tratti ma quando lo fa è sempre pericoloso.

: praticamente mai in partita. Assente ingiustificato.(dal 15' s.t: entra con buona verve ma non riesce a dare qualità al centrocampo).: prova qualche incursione ma nulla più.(dal 34' s.t).: ha sulla testa la palla del 2 a 2 ma manda clamorosamente a lato.: sembra quasi non voler raggiungere la salvezza matematica per meriti propri, aspettando i falsi passi degli avversari. Una partita mal gestita.