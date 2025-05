Como-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: Reina dal 1', fuori Cutrone. Luvumbo con Piccoli

Getty Images

Como-Cagliari, 36esima giornata di Serie A

è una gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I sardi, che non sono ancora aritmeticamente certi della salvezza, fanno visita ai lariani. La squadra di Cesc Fabregas è la più in forma del campionato: viene da 5 vittorie consecutive e vuole chiudere bene l'annata da neo-promossa. Al Sinigaglia, sabato 10 maggio alle 15:00, i rossoblù proveranno a interrompere la striscia positiva dei lariani.

Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Da Cunha, Paz, Strefezza; Douvikas. All: FabregasCaprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Viola, Makoumbou, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. All: Nicola: Fourneau