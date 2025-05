Como-Cagliari, perché Cutrone non gioca

Getty Images

Il Como di Cesc Fabregas si è salvato con qualche giornata d'anticipo, prima di finire una stagione durante la quale ha stupito tutti giocando un calcio offensivo e propositivo nonostante fosse una neopromossa. In panchina un allenatore di 38 anni già nel mirino delle big - contatti con la Roma, è nella lista del Bayer Leverkusen per il dopo Alonso - in campo i mix giusto di giocatori d'esperienza e giovani in rampa di lancio.

- Nella formazione ufficiale scelta da Fabregas non c'è: l'attaccante classe '98 si siederà in panchina vicino all'allenatore pronto a subentrare a gara in corso, come unica punta centrale l'allenatore spagnolo ha scelto dal primo minuto il greco, uno dei giocatori più in forma nell'ultimo periodo con due gol e un assist nelle ultime cinque partite. Cutrone, quindi, si riaccomoda in panchina dopo essere partito dall'inizio nelle ultime due partite contro Genoa (assist a Strefezza) e Parma. Nessun problema fisico per l'ex Milan, quella di Fabregas è solo una scelta tecnica.

- Per il resto l'allenatore sceglie il terzetto Da Cunha, Nico Paz e Strefezza dietro Douvikas; in porta torna Reina e in difesa Valle preferito a Moreno. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:: Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Da Cunha, Paz, Strefezza; Douvikas.: Fabregas.: Caprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Viola, Makoumbou, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli.: Nicola.