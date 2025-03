Como, Dele Alli pubblica la chat con Loftus-Cheek: ecco cosa si sono detti

Getty Images

La partita tra Milan e Como ha regalato tanto, sia in termini di gol e spettacolo che in termini di episodi controversi.: il centrocampista offensivo inglese non giocava dal febbraio 2023. Cesc Fabregas ha inserito l'ex Tottenham per aumentare la pressione offensiva per cercare di ottenere un pareggio che avrebbe meritato considerando la qualità del gioco e il coraggio mostrato nella Scala del calcio di San Siro.dopo essersi messo alle spalle un periodo molto duro.Sull'amico di lunga data Loftus-Cheek. Un errore che ha fatto arrabbiare parecchio Fabregas nel post-partita tra interviste alla tv e conferenza stampa di rito.

- L'emozione non ha voce, cantava Adirano Celentano, ma può essere trasmessa sui social.Dele nel suo post su Instagram ha pubblicato anche la conversazione su whatsapp con Loftus- Cheek: ""Bro, non avevo idea. Ero a terra perché senza fiato" la risposta di Loftus-Cheek. "Allora metto questo screen sul carrello delle foto" chiude Alli. Una chiusura del 'caso' scherzosa perché oltre al calcio c'è anche l'amicizia tra ragazzi che si conoscono da una vita.