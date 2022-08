Il Como non si ferma più. Dopo aver ufficializzato ad inizio settimana l'arrivo di Cesc Fabregas, in qualità di giocatore-azionista del club, i lariani stanno per accogliere un altro grande ex campione del mondo.



Thierry Henry, compagno di squadra del centrocampista spagnolo ai tempi dell'Arsenal, ha infatti prelevato una quota azionaria della società lombarda, diventando dunque ufficialmente uno dei proprietari del Como.



Un progetto, quello dei biancoblù, iniziato con l'arrivo dell'ex mediano del Chelsea Danny Wise e che promette di allargarsi ulteriormente nei prossimi anni.